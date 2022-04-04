هلال رمضان قرب عنقود نجوم الثريا بسماء مصر بعد غروب الشمس اليوم

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب شمس اليوم الإثنين 04 أبريل 2022 وبداية الليل مرور هلال رمضان قرب عنقود نجوم الثريا والذى يعرف أيضا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم فى هذا العنقود.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر والثريا سيكونان بالأفق الغربى حيث سيكون العنقود إلى أعلى يمين القمر بالنسبة للراصد ولكن الثريا لن تكون مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئى الذى يطمس الأضواء الطبيعية فى قبة السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار أو من خلال التصوير بالتعريض.

عنقود الثريا يعرف ايضًا بإسم الشقيقات السبع وهى تشبه نجوم الدب الأصغر لكنها بمظهر ضبابى، يتكون العنقود من نجوم يافعة تشكلت قبل 100 مليون سنة فقط - خلال عصر الديناصورات - من إنهيار سحابة غازية بين النجوم، وأكبر أعضاء هذا العنقود نجوم زرقاء بيضاء أعرض خمس مرات من الشمس.

نظرا لبعد الثريا مسافة 400 سنة ضوئية تقريبًا، فإنها ضمن حد الرؤيا بالعين المجردة، وعند النظر إليها فى إحدى الليالى الصافية يمكن بسهولة تمييز المع ستة نجوم فيها، وكان العرب يعتبرون أن من يرى سبعة منها يكون قوى البصر وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة، بشرط أن يكون الرصد بعيدا عن أضواء المدن، وأن تكون عين الراصد قد الفت الظلام.