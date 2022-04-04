"خارجية الشيوخ" تناقش العلاقات المصرية- الفرنسية والصينية.. الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة د.عفت السادات، اجتماعَين الأسبوع المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة.

الاجتماع الأول ينعقد يوم الأحد المقبل لمناقشة العلاقات المصرية- الفرنسية، ويناقش الاجتماع الثاني يوم الإثنين "العلاقات المصرية- الصينية"، بحضور ممثلي الحكومة.

وكانت اللجنة قد ناقشت عددًا من الموضوعات خلال الفترة الماضية؛ حيث عقدت اجتماعًا ناقشت فيه العلاقات المصرية- المصرية- الروسية وكذلك العلاقات مع دول القارة الإفريقية، وأكد أعضاء اللجنة حرص الدولة المصرية على دعم علاقاتها بكل دول العالم على كل المستويات إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا.

وأشاد د.عفت السادات رئيس اللجنة، ببيان وزارة الخارجية الذي أعرب عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وما تخلَّلته من مواصلة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لساحة المسجد الأقصى المُبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلًا عن استمرار وتيرة عمليات استهداف المواطنين الفلسطينيين.

وأيَّد السادات ما ورد في بيان وزارة الخارجية من ضرورة تجنب التصعيد وبشكل فوري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية، مع عدم الانزلاق إلى دوائر من العنف التي تحول دون تحقيق الاستقرار المنشود، وتُكرس لمُناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى مزيد من التصعيد المُتبادل.

وأكد السادات أهمية الموقف المصري الذي يؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين، وكذا وقف أية مُمارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وسائر المُقدسات الدينية وهوية مدينة القدس الشرقية.