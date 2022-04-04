أصحاب المعاشات يعذبون.. طلب إحاطة للقضاء على الزحام الشديد أمام مكاتب البريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وصف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الزحامَ الشديدَ من المواطنين؛ خصوصاً من كبار السن داخل وأمام مكاتب البريد بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية بالكارثة، مطالباً الحكومة بإيجاد حلول عاجلة وسريعة لهذه الأزمة.

وقال قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه مع بداية كل شهر يتوافد أصحاب المعاشات من أهالينا كبار السن على مكاتب البريد من أجل صرف المعاشات الخاصة بهم، مؤكداً ضرورة أن تسارع مكاتب البريد بإيجاد آلية جديدة لتوصيل المعاشات إلى أصحابها بدلاً من تعذيبهم داخل وأمام مكاتب البريد.

وطالب النائب الحكومة بالتوسع في إنشاء المزيد من مكاتب البريد الجديدة على مستوى الجمهورية؛ خصوصاً أن هناك طوابير بالملايين من الشباب الحاصلين على مؤهلات عُليا تتناسب مع العمل في مكاتب البريد؛ وفي مقدمتها الأعداد الكبيرة من خريجي كليات التجارة وغيرها من الكليات والمعاهد الأخرى، متسائلًا: لماذا لا تتخذ الحكومة القرارات الجريئة في مثل هذه الأزمات، والتي لا حلول لها سوى إنشاء الآلاف من مكاتب البريد الجديدة وفتح باب التعيين للشباب من خريجي الجامعات للحصول على فرص العمل داخل هذه المكاتب.

وطالب النائب محمود قاسم المستشارَ الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإحالة طلبه إلى لجنة الاتصالات بالمجلس، واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للرد عليه، مؤكداً ضرورة أن تسارع الحكومة لإيجاد حلول عاجلة لهذه الكارثة؛ خصوصاً خلال شهر رمضان المعظم.