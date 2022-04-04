سحابة سوداء تغطي سماء الواحات البحرية.. والمعاينة تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

غطت سحابة سوداء سماء مركز الواحات البحرية، اليوم الاثنين، وتبين نشوب حريق بمخلفات زراعية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة التحكيمية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق بمخلفات زراعية، وتم السيطرة على النيران دون امتدادها لأشجار النخيل مع تنفيذ عملية التبريد خاصة مع نشاط الرياح.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.