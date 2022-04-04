3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة، الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة ببولاق الدكرور دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع سيد منصور من ترعة زنين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الغرب بقيادة اللواء سامح الحميلي.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل وحدة سكنية، وتم السيطرة على النيران دون امتدادها للوحدات المجاورة أو وقوع إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه كاملة.