إخماد حريق بمخزن مطعم فول وطعمية في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمد رجال الدفاع المدني حريقًا شبَّ بمخزن مطعم فول وطعمية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بـ4 شارع القاهرة من طريق النصر أرض الجمعية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الشمال بقيادة اللواء عمرو طلعت.

تبين بالفحص نشوب حريق بمخزن مطعم فول وطعمية، وتم السيطرة على النيران دون امتدادها للمطعم أو المجاورات.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه كاملة.