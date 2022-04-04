نجاة سكان عقار بمساكن المستقبل من خطر القاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت مساكن المستقبل بمدينة السادس من أكتوبر، حالة من القلق والخوف، بسبب حدوث تسرب غاز من أحد العقارات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بحدوث تسرب غاز بالعقار (ع 155) بمساكن المستقبل.

وانتقلت الخدمات الأمنية تنسيقا مع قوات الدفاع المدني بالجيزة بإشراف اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، والأجهزة المعنية.

تبين بالفحص والمعاينة حدوث تسرب غاز من وحدة سكنية. تم غلق مصدر الغاز وإصلاح الكسر دون خسائر بشرية أو خطورة، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.