الحماية المدنية تنقذ حظيرة ماشية من التفحم بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حاصرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، نيران حريق بجوار حظيرة مواشي بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة العيلة أمام نقطة إسعاف المرازيق.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الجنوب.

تبين بالفحص نشوب حريق غرفة مجاورة للحظيرة، وتم السيطرة على النيران دون امتدادها لرؤوس الماشية مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فارقو مدير أمن الجيزة بالواقعة.