دماء على السحور.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قُتل شخص وأصيب 3 أخرون في مشاجرة بين عائلتين بمركز الصف جنوب الجيزة، فجر الاثنين.

تلقى العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الشوبك الشرقي ووجود ضحايا.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق، وبينت تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف نشوب مشاجرة بين عائلتي "أبو حامد" و"أبو بكار" اسفرت عن مقتل شخص من العائلة الأخيرة و3 مصابين من "أبو حامد".

تم إيداع الجثة المشرحة، ونقل المصابين إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الإنتاج الحربي، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيا بالقرية محل المشاجرة بقيادة اللواء مدحت فارس؛ منعا لتجددها وهدوء الحالة الأمنية بالمكان.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي استعجلت تحريات المباحث.