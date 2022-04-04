شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مونوريل العاصمة الإدارية - الاستاد ومعدلات تنفيذه وموعد تشغيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن أول مونوريل مصرى يتم تنفيذه شرق القاهرة لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى عبر شبكة مترو الأنفاق، وذلك خلال التقرير التالى:

1- يمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة.

2- المشروع سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

3- سيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

4- المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي.

5- المشروع سيوفر استهلاك الوقود معدلات التلوث البيئي.

6- المشروع سيخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية .

7- معدلات تنفيذ المشروع حتى الآن اقتربت من 40%.

8- مخطط انتهاء تنفيذ هذا المشروع وتشغيله أمام الجمهور بداية 2023.