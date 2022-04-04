شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: يوجد حديث صحيح يؤكد أن هناك أسماء أخرى لله غير الـ99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن هناك حديث صحيح بأن لله سبحانه وتعالى له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، مشيرا إلى أن عدد أسماء الله الحسنى 99 اسما وهى مختصة بالله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن إحصاء أسماء الله تعنى من أحصاها علما وعملا، ومطلوب من الإنسان أن يتشبه بقدر استطاعته بهذه الأسماء من أسماء الله.

وأضاف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فى تصريحات لبرنامج الإمام الطيب، المذاع على قناة الحياة، أن مسألة الاختصاص تحتاج لوقفة كثيرة وأيضا وقفة لغوية، فحين يقول أن لله 99 اسما ويقول القرآن الكريم لله الأسماء الحسنى، فهذه الأسماء مختصة بالله، وهذا الدين علم.

وتابع الدكتور أحمد الطيب، أن كثير من العلماء يقولون أن لله 99 اسما، وهناك حديث صحيح يؤكد أن هناك أسماء أخرى لله غير الـ 99، وهو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهمّ إنى أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه فى كتابِك أو علمته أحدًا من خلقِك أو استأثرت به فى علمِ الغيبِ عندك"، وهذا يؤكد أن هناك أسماء يعلمها الله ولا يعلمها أحد أخر، والعلماء قالوا أن 99 اسما هم من علمناها.

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب: "لو ذهبنا إلى المعتدلة وهم فرق إسلامية 100 % يقولون إنه من حق العبد إذا وجد اسما جميل يليق بكمال الله وجماله من حقه أن يطلقه عليه ويدعوه به وهذه مسألة لا تهمنا كثيرا ولكن من الفضل هو جمهور المسلمين بما سمى الله به نفسه".