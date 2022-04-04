شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة مكثفة لقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى شهر مارس.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر مارس الماضى.

ونظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين لإدارة الأزمات بكلاً من (أسوان- الأقصر) بالتعاون مع أجهزتهما التنفيذية للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد بما لديهما من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة ، وذلك من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة بما يهدف إلى تحقيق التنسيق المتكامل مع الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والإستغلال الأمثل لموارد المحافظة .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات لطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس والوزارات والمديريات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات تنفذها الدولة المصرية للإرتقاء بحياة المواطنين ، بالإضافة إلى تنظيم معسكر معايشة لفرق الطلائع الكشفية بقيادة قوات الصاعقة بهدف التوعية المعرفية لما يبذله رجال الصاعقة من جهود وتضحيات لحماية الوطن.

وفى إطار تنمية روح الولاء و الإنتماء لدى طلائع مصر من طلبة الجامعات المصرية نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الندوات التثقيفية بجامعات ( قناة السويس - أسوان - الأقصر - العريش - بورسعيد - حلوان ) وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورؤساء الجامعات وقد تم خلال الندوات إلقاء عدد من المحاضرات كذلك تنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية الوطنية بواسطة طلبة الجامعات.

وفى سياق متصل تم تنظيم لقاء توعية بواسطة قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لضباط وضباط صف وجنود قطاع تأمين شمال سيناء وذلك على هامش تنظيم ندوة لجامعة العريش حاضر فيه الكاتب السياسى والإعلامى أحمد محمود المسلمانى والدكتور أسامة السيد الأزهرى المستشار الدينى للسيد رئيس الجمهورية الذى إستعرض خلالهم عدد من الموضوعات والقضايا من المنظور الدينى والسياسى .

وألقى خلال الندوات قائد قوات الدفاع الشعبى العسكرى كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب ، والدور الذى تقوم به الدولة المصرية بما يهدف إلى توفير سبل العيش الكريم للمواطن المصرى .

وفى نهاية الندوات تم تكريم عدد من أسر الشهداء وعدد من ذوى الهمم وتبادل الدروع وإختتمت جميعها بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .