شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع حاد بالحرارة غدا يصل 7 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض البلاد غدا الثلاثاء، لارتفاع حاد فى درجات الحرارة يصل لـ7 درجات بالقاهرة على سبيل المثال، حيث متوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، وذلك وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة المتوقع غدا الثلاثاء، يأتى نتيجة تأثر البلاد كتب هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، وامتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب سيناء ، مائل الحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يشهد اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 12 .