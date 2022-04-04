شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى تعلن حصول الفريق المصرى على 8 ميداليات بمعرض جنيف للاختراعات 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى، عن حصول المخترعين المصريين المشاركين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2022 في دورته الاستثنائية والذى تم تنظيمه افتراضياً -الذين رشحتهم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بناء علي أسس تنافسية- على 8 ميداليات موزعة على النحو التالى: ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و2 برونزية، وذلك من خلال المنافسة بين ما يقرب من 800 اختراع من حوالي 25 دولة عبر منصات افتراضية من قِبل لجنة التحكيم الدولية من المتخصصين، ويعد معرض جنيف الدولي هو المعرض الأكبر والأهم للابتكار حيث يضم أكثر من ألف ابتكار في مجالات عدة مثل الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.

وبحسب أكاديمية البحث العلمى، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن سعادته بهذه النتائج التي تبعث على الفخر، مؤكداً أنه تم اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض المهم طبقًا للمعايير المعلنة، لافتًا إلى سبل الدعم المقدمة للمبتكرين والمخترعين المصريين عن طريق أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مؤكدًا على أهمية احتضان المبتكرين والنوابغ للوصول بأفكارهم لمرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بالنتيجة وفوز جميع المصريين المشاركين الذين دعمتهم الأكاديمية، وأسفرت المشاركة عن فوز 9 مبتكرين من الفريق المصري عن عدد 8 ابتكارات، وهم من تم اختيارهم من بين المتقدمين على موقع الأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة ومعلنة للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2022، لافتاً أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحرص علي المشاركة السنوية ودعم المخترعين أصحاب الأفكار المبتكرة التي لها أساس علمي سليم، وأن تكون الأفكار قابلة للتطبيق والتسويق، ويأتي ذلك كخطوة فعالة لتحقيق إحدى أهداف الدولة في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا2030 وهي "تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلى.

اوضح الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، أنه قد فاز بالميدالية الذهبية الدكتور حمدي فتوح الموافي عن ابتكاره في مجال الزراعة ( سخا سوبر 300 )، وحصد الفضة الدكتور هاني جادو عن ابتكاره Zad Technology، والدكتور ربيعي يونس حسن عن ابتكاره في مجال الطب "تطوير مجس فيروسي للكشف السريع عن الإصابة ب كوفيد 19 "، وفاز أيضاً بالفضة المهندس هشام محمد عبد السلام يحيى والكيميائى سعيد محمود سعيد عن ابتكارهم "اوكتا اتش Octa- H"، كما فاز الدكتور تامر سعيد عبد الظاهر عطية عن ابتكاره في المجال الأمني والإنقاذ والإنذار "سرب من الروبوتات الأرضية لأعمال الإنقاذ"، وفي نفس المجال فاز الطالب خالد رفعت علي عقده عن ابتكاره "السيارات الطائرة الهجينة (للأعمال الأمنية والدفاع المدني ونقل الأفراد)"، وحصلا علي الميدالية البرونزية المهندس محمود الكومي عن ابتكاره في مجال المياه والبيئة "زجاجة ذاتية الملئ من الهواء الجوي" والمهندس مصطفى محمد قرني سيد عن ابتكاره في مجال الطاقة " جهاز توليد الطاقة الكهرومغناطيسية".

وللاطلاع علي النتيجة يرجي الدخول علي الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.