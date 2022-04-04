شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح يجب اتباعها لتحقيق نظام غذائى صحى فى رمضان.. أبرزها تناول الطعام ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أساتذة المركز القومى للبحوث، عددا من النصائح الطبية التى يجب اتباعها مع النظام الغذائي الصحي في رمضان والتى تدور حول:-

1- تناول الغذاء الصحي والمتكامل والذي يشتمل أنواع الأطعمة المختلفة، ولكي يحصل الصائم على جميع المركبات الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومن أهم الأمور التي يجب مراعاتها هي تناول الطعام ببطء وعدم الإسراع فيه.

2 - شرب كميات كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور؛ لإمداد الجسم بالسوائل أثناء النهار.

3- تجنب تناول المشروبات الغازية عند تناول وجبة الإفطار والسحور؛ لأنها تؤثر سلبًا على عملية الهضم وتملأ المعدة بالسكر، بالإضافة إلى افتقار هذه الأنواع من المشروبات للقيمة الغذائية وتأثيرها على زيادة الوزن وكذلك تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل (القهوة، الشاي، والمشروبات الغازية) لأنها مدرة للبول مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف

4 - ممارسة الرياضة مساءً (لمدة ثلاثين دقيقة) بعد تناول أي وجبة بساعتين (كالمشي مثلا).

5 - ينصح بتجنب القلي قدرالإمكان، واللجوء إلى أساليب بديلة لتحضير الطعام كالشواء، أو الطبخ، أو التحمير، أو التحميص.

6 - يوصى باستعمال منتجات الألبان قليلة الدسم لتحضير الوجبات والحلويات.

7 - يستحسن الاستعاضة عن الملح بالتوابل بأنواعها (بهارات، وكمون، وقرفة، وهيل، وغيرها) والأعشاب المختلفة، مثل: النعنع، والبقدونس، والزعتر، والثوم، والبصل.

8 - استهلاك الأطعمة الغنية بالماء مثل (الخيار، الطماطم، البطيخ، الشوربة، سلطة الخضروات الطازجة).

9 - تناول الحبوب الكاملة لأنها تزود جسمك بالطاقة والألياف.