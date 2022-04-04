شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة بالمعادى ودار السلام ورفع 80 طن مخلفات بكورنيش النيل بطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الاجهزة التنفيذية بحي طرة، جنوب القاهرة، بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية، حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والداخلية، أسفرت عن رفع 80 طنا بكورنيش النيل وسلم المشاة موسى بن نصير بأرض الجمعية ومنطقة شق الثعبان.

كما كثفت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام حملات النظافة اليومية بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة بحملة تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات كورنيش النيل وشارع بحري المستشفي وشارع الفيوم وشارع مصر حلوان الزراعي وميدان أثر النبي وشارع المحجر مع الاستمرار بعمل حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي .

وفي نفس السياق، نفذت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى والمتابعة الميدانية أعمال نظافة ورفع مخلفات القمامة شملت شارع 199 وشارع زهراء المعادى.

وفي ضوء التواجد المستمر والقضاء على المخالفات والإشغالات وبالتعاون مع المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات وبالتنسيق مع شرطة المرافق استجابة لشكاوى المواطنين، تم رفع اشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة بشارع 9 ثكنات المعادى و شارع حسنين دسوقى إلى جانب رفع أعمدة حديدية بزهراء المعادي، وتم رفع المخالفات و مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية للارتقاء بجميع شوارع وميادين أحياء المنطقة وتوفير جميع الخدمات المقدمة المواطن بشكل حضارى والتأكيد المستمر على منع اية مخالفات أو تجاوزات داخل نطاق الأحياء.