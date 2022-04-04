1094 قضية تموينية.. الداخلية تضبط عناصر انتهازية حجبوا سلع غذائية عن الأسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1094 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة، من بينهم 6 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت (21.080 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – أعلاف") ، (85) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت (7 طن أسمنت -21٫083 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – أسمدة" – 59750 قطعة مستلزمات طبية - 5944 عبوة "زيت طعام –سجائر" – 17 أسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (8) قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (4٫900 "دقيق مدعم – سكر مدعم – زيت مدعم – 12400 لتر سولار) بإجمالي مضبوطات بلغت (54.063 طن – 4800 عبوة زيت طعام – 1144 عبوة سجائر – 12400 لتر سولار – 17 أسطوانة بوتاجاز)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.