ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب مكتب استيراد وتصدير لمزاولته نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية ").

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.