في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 39 سلاح ناري و84 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (39 قطعة سلاح ناري بحوزة 31متهمًا).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملة 45315 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت الحملة من ضبط 84 قضية مخدرات، بإجمالي 91 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.