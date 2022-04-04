ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 6 أشخاص، بحوزتهم 6 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).

ونجحت الحملة في تنفيذ 4635 حكم قضائي متنوع.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.