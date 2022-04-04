طلب برلماني بالتصدي لشركات التوصيل "الوهمية" غير المرخصة من "القومية للبريد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة، بشأن مواجهة شركات البريد والتوصيل الوهمية التي تعمل دون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، وتستخدم شعارات مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري.

وقال الهضيبي إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور بعض شركات الشحن والتوصيل التي تعمل دون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، معتمدةً على أسماء مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري، لافتًا إلى أن ذلك يعرض المواطنين والشركات والمؤسسات التي تتعامل معها إلى الخطر.

وأوضح الهضيبي أن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، ولا توجد أية شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به، وأن أي شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصري أو شعارات حملاته الإعلانية هي شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الهيئة القومية للبريد أصدرت بياناً حذرت فيه العملاء من الشركات أو المؤسسات أو الأفراد من هذه الشركات التي لا تمت للهيئة القومية للبريد بأية صلة، موضحةً لهم أن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الشركات بأسماء مشابهة أو قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت للهيئة القومية للبريد بأية صلة.

وشدد الهضيبي على ضرورة التصدي لهذه الشركات التي تعمل دون ترخيص من هيئة البريد، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات وفقًا لنص المادة 16 من قانون البريد، منها مصادرة الطرود البريدية التي بعهدتها؛ حيث إنها التي ترتكب جريمتين؛ وهما العمل في السوق المصرية دون ترخيص، واستخدامها شعارات مرتبطة بالعلامة التجارية للهيئة القومية للبريد.

وطالب النائب بإطلاق حملة لتوعية المواطنين بمخاطر التعامل مع شركات بريد غير مرخصة، مع تسهيل مهمة التحقق من شرعية هذه الشركات من خلال مصادر سهلة تقدمها الهيئة، بحيث يمكن في الرجوع إليها في أي وقت؛ للتأكد من الموقف القانوني لأية شركة توصيل قبل التعامل معها.

واقترح الهضيبي أن تقوم هيئة البريد المصري بتوفير حصر بشركات البريد المرخصة وإتاحتها عبر الموقع الرسمي للهيئة؛ لكي يسهل للمواطنين الرجوع إليها والتأكد من شرعية أية شركة قبل التعامل معها.