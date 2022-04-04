الطن بـ1100 جنيه.. برلماني: رفع سعر توريد القمح يزيد الحصيلة ويقلل نسبة الاستيراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن قرار الحكومة رفع سعر توريد طن القمح إلى 1100 جنيه، خطوة في منتهى الأهمية؛ لزيادة نسبة توريد المزارعين من الأقماح للدولة.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الإثنين، إلى أن مثل هذه القرار يسهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثمَّ تقليل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

وأوضح زين الدين أن مثل هذه القرارات يأتي في إطار خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو الأمر الذي يؤمن احتياجات المواطنين، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تقليل فاتورة الاستيراد يقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية، ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي إلى تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وشدد زين الدين على ضرورة قيام الحكومة من خلال وزارة الزراعة بإطلاق حزمة تحفيزية للفلاحين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغذاء.

جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.

وأعلنت الوزارة أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بعد زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه.