أخبار مصر

زيادة مكافأة الأعضاء المشاركين فى امتحانات الشهادة الإعدادية.. اعرف قيمتها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مكافأة الأعضاء المشاركين فى امتحانات الشهادة الإعدادية.. اعرف قيمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة مكافأة الأعضاء المشاركين فى امتحانات الشهادة الإعدادية، نرصد فى التقرير التالى قيمة الزيادة حسب نوع العمل بالامتحانات:

ـ تصرف الزيادة من ميزانية الإدارات والمديريات.
 ـ 50 جنيها عن وضع أسئلة كل مادة.
ـ 30 جنيها عن نموذج الإجابة.
ـ 60 جنيها نظير ترجمة كل ورقة أسئلة.
ـ  صرف 40 جنيها لنموذج الإجابة عن كل مادة.
ـ يتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي.
 ـ احتساب يوم الملاحظ والعمال اليوم بيومين.
ـ يحسب اليوم لرئيس اللجنة والمراقب الأول وعضو الكنترول بثلاثة أيام.
ـ يمنح رئيس المركز مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية.
ـ يمنح رئيس المركز اليوم بواقع بـ"3 أيام.
ـ يمنح باقي أعضاء وعمال المركز مكافأة عن أيام عملهم بالمركز.
ـ يحصلون على مكافأة بواقع اليوم بيومين.
 ـ يحصلون على مكافأة يوم عن كل ليلة مبيت بمركز الأسئلة.
ـ لا يصرف مكافأة عن أيام العطلات للأعضاء غير المكلفين بالنوبتجية.
ـ مكافأة المنتدبين للجان السير تصرف بواقع 5% من الراتب الأساسي.
ـ بالنسبة لأعضاء اللجنة يتم الصرف بداية من أيام التحضير.
 ـ زيادة مكافأة تقدير الدرجات لتصبح جنيهان عن كل ورقة إجابة.
ـ بحد أقصى 24 ورقة يوميا ويجوز العمل فترتين.

    

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا