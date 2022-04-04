شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بالحرارة من الغد والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع الموجه الحارة التى تضرب البلاد مع أول أسبوع فى شهر رمضان المبارك.

ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ابتداء من غد الثلاثاء، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد، تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة لـ 38 درجة يوم الخميس المقبل وتصل لـ 43 درجة جنوب البلاد.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 30

والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.