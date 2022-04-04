الحكومة تنفي تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمي في الأسواق

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمى فى الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أى مخالفة.

وفى سياق متصل، تم افتتاح معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30%، ويشارك فى هذا المعرض أكثر من 167 شركة، كما تم الدفع بأكثر من 1300 مجمع استهلاكى يتبع الشركة القابضة وأكثر من 1000 فرع من فروع جمعيتى بهدف القضاء على احتكار السلع أو إخفائها، فضلاً عن توافر أكثر من 167 شادراً و300 سيارة متنقلة على مستوى الجمهورية.