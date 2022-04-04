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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،  وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7 جنيهات.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه

‏‎‏‎- الكوسة بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 30 جنيها.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 17 جنيها.

فاصوليا 25‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

‏‎- البسلة 13.5 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏‎يوسفي سكرى 7 جنيهات.

برتقال بصرة 7 جنيهات.

برتقال بلدى 5 جنيهات.

الفراولة 13 جنيها.

 

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