جامعة حلوان تشارك بمؤتمر رواد 2022 للتخطيط الوظيفى بعنوان طموحات الجمهورية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان فى مؤتمر رواد 2022 للتخطيط الوظيفى والتأهيل لسوق العمل، تحت عنوان "طموحات الجمهورية الجديدة"، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفى ظل دعم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة للشباب وطلاب الجامعة ويأتى ذلك فى ظل حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير كافة البرامج التى تعمل على تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، فى ضوء الرؤية المستقبلية التكاملية للدولة المصرية فى التخطيط والتفكير المستقبلى، لتوفير احتياجات الشباب المصرى حيث تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المبادرات من أجل ربط الشباب بسوق العمل .

وشاركت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفى بجامعة حلوان CDC فى جلسة نقاشية حول دور مراكز التطوير الوظيفى بالجامعات المصرية فى دعم تنمية مهارات شباب الجامعات وحديثى التخرج.

وأوضحت جامعة حلوان فى بيان ، أنه تم تكريم أوائل كليات جامعة حلوان من كليات التجارة والعلوم والحاسبات والذكاء الاصطناعى والهندسة، حيث تم تكريم 20 طالب وطالبة من أوائل طلاب جامعة حلوان.

وتناول المؤتمر والذى عقد على مدار يومين عدة محاور منها "الاستراتيجيه الوطنيه لتأهيل شباب الجامعات، ودور مراكز التطوير المهنى فى تدريب وتنمية الشباب، ومستقبل التوظيف وسوق العمل فى إطار التحولات الرقمية والتكنولوجية، ومهارات الأعمال الأساسية والتخطيط الوظيفى فى إطار خريطة القطاعات الخاصة، ودور حاضنات الأعمال وإمكانية دعم الشباب لثقافة ريادة الأعمال لشباب الجامعات، إلى جانب نموذج محاكاة للمقابلات الشخصية".

وفى ختام فعاليات الموتمر أهدى ممثل وزارة الشباب والرياضة درع تكريم بإسم الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة لجهود جامعة حلوان فى مجال التخطيط الوظيفى والتأهيل لسوق العمل، كما تم تكريم الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفى CDC عن مشاركتها فى الجلسات النقاشية بالمؤتمر.