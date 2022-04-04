شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 16 مخالفة على نهر النيل فى محافظتى قنا وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة تعديات على نهر النيل فى محافظتى "سوهاج و قنا"، حيث تم تنفيذ 16 مخالفة، ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 76 ألفا و510 مخالفات منذ يناير 2015.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث أشار التقرير إلى أنه تم إزالة ما يزيد عن 43 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 6.30 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونيةاللازمة فى هذا الشأن.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كم طولى، وأيضاً لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.