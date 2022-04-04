كليتا التربية الموسيقية والفنية بحلوان تنظمان ندوة عن مكافحة الإرهاب والتطرف

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القاهرة - سامية سيد - نظمت كليتا التربية الموسيقية والتربية الفنية جامعة حلوان بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ندوة مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري في ظل الجمهورية الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وجاءت مشاركة كلية التربية الموسيقية بريادة الدكتور محسن السيد القائم بأعمال عميد كلية التربية الموسيقية، وإشراف الدكتور ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ومشاركة كلية التربية الفنية بريادة الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وإشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وحاضر وأدار الندوة الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية .

وتضمنت المحاضرة محاور عديدة منها مكافحة الإرهاب وتعميق الانتماء، والتطرف الفكري وأنواعه وتنمية الوعي.

وجاءت المحاضرة في إطار مواجهة نقص الوعي المجتمعي للطلاب لمواجهة والحد من المشكلات والآثار السلبية المتعددة له مثل التغييب الفكري لأفراد المجتمع، وتضليل الشباب، زرع أفكار متطرفة لدى المراهقين والشباب، استغلال الشباب فكريا وجسديا وسياسيا بما يضر الدولة، انتشار الأفكار الهدامة والسلبية والمحبطة مجتمعيا، انتشار المعلومات المغلوطة والكاذبة بين أفراد المجتمع، تشويش وتزييف الحقائق والثوابت المجتمعية، التقليل من شأن وحجم وعوائد الإنجازات والمشروعات القومية، زعزعة الاستقرار الوطني والامني، الفوضى غير الخلاقة، التي نتج عنها الشتات الفكري والقيمي والأخلاقي، والتأثير سلبا على قيم الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع.

وفي ختام فعاليات الندوة تم فتح باب المناقشة والإجابة عن جميع التساؤلات من الطلاب، للتأكد من تحقيق الهدف من الندوة والاستفادة الكاملة من محاورها و المعلومات المقدمة خلالها .

وأبدى الطلاب سعادتهم باهتمام الدولة بالتواصل مع الشباب واهتمام جامعتهم بالأنشطة التي تساهم في اكسابهم مزيد من الخبرات.

وجاءت الندوة بحضور الدكتورة شيرين عبد اللطيف وكيل كلية التربية الموسيقية للدراسات العليا والبحوث ، و لفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية.