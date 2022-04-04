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شكرا لقرائتكم خبر عن كليتا التربية الموسيقية والفنية بحلوان تنظمان ندوة عن مكافحة الإرهاب والتطرف والان مع تفاصيل الخبر
وحاضر وأدار الندوة الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية .
وتضمنت المحاضرة محاور عديدة منها مكافحة الإرهاب وتعميق الانتماء، والتطرف الفكري وأنواعه وتنمية الوعي.
وجاءت المحاضرة في إطار مواجهة نقص الوعي المجتمعي للطلاب لمواجهة والحد من المشكلات والآثار السلبية المتعددة له مثل التغييب الفكري لأفراد المجتمع، وتضليل الشباب، زرع أفكار متطرفة لدى المراهقين والشباب، استغلال الشباب فكريا وجسديا وسياسيا بما يضر الدولة، انتشار الأفكار الهدامة والسلبية والمحبطة مجتمعيا، انتشار المعلومات المغلوطة والكاذبة بين أفراد المجتمع، تشويش وتزييف الحقائق والثوابت المجتمعية، التقليل من شأن وحجم وعوائد الإنجازات والمشروعات القومية، زعزعة الاستقرار الوطني والامني، الفوضى غير الخلاقة، التي نتج عنها الشتات الفكري والقيمي والأخلاقي، والتأثير سلبا على قيم الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع.
وفي ختام فعاليات الندوة تم فتح باب المناقشة والإجابة عن جميع التساؤلات من الطلاب، للتأكد من تحقيق الهدف من الندوة والاستفادة الكاملة من محاورها و المعلومات المقدمة خلالها .
وأبدى الطلاب سعادتهم باهتمام الدولة بالتواصل مع الشباب واهتمام جامعتهم بالأنشطة التي تساهم في اكسابهم مزيد من الخبرات.
وجاءت الندوة بحضور الدكتورة شيرين عبد اللطيف وكيل كلية التربية الموسيقية للدراسات العليا والبحوث ، و لفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية.