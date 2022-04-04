شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع حلت 82.5 ألف شكوى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين .

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مارس 2022 ، أكد تلقى المبادرة 453 ألفاً و353 رسالة منذ انطلاقها منها 85 ألفاً و 49 شكوى ، تم حل 82 ألفاً و 506 شكاوى منها بنسبة 97% وجارى حل 2543 شكوى.

وأوضح شعراوى، أن المبادرة تلقت خلال شهر مارس 11 ألفا و 295 رسالة ، منها 2076 شكوى تم حل 1679 منها بنسبة 81%، وكانت أكثر الشكاوى هى القمامة وبلغ عددها 946 شكوى، يليها شكاوى الإشعالات وبلغ عددها 837 شكوى، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 118شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 71 شكوى، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 10 شكاوى، وتم إحالتها جميعاً الى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 11 شكوى .

وأوضح التقرير، أن خدمة الواتس آب تلقت 8556 رسالة تضمنت 1689 شكوى تم حل 1387 شكوى منها بنسبة 82% و جارى حل 302 شكوى ، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 2483 رسالة منها 360 شكوى تم حل 272 شكوى منها بنسبة 75,6% منها ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 70 ألف متابعاً.

وتلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 256 رسالة تضمنت 27 شكوى تم حل 20 شكوى منها بنسبة 74% منها ، فيما تلقى الخط الساخن 410 اتصالات تليفونية تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

ووجه اللواء محمود شعراوى، العاملين فى المبادرة باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها مشيرا إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات ، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف ، والتعديات على أراضى الزراعية و أملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد اضافة الى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا و مخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة .

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن صوتك مسموع ترتكز على محورين رئيسين : الأول هو "ادارة مستجيبة للمواطن"حيث يكون المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً فى منظومة محاربة الفساد و الإهمال و اهدار الموارد ونقص فاعلية و كفاة اداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها ، اضافة الى حق المواطن فى تقديم مقترحاته من خلال ادارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين ، أما المحور الثانى فهو "ادارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"و ذلك بمعالجة المشكلات و حل الشكاوى و الرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين ، وذلك عبر وجود آلية دائمة لادارة المبادرة على كافة المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات .

جدير بالذكر، أنه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .