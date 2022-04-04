شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 26 ألفا و552 طن بضائع و232 شاحنة و4 سيارات بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الاحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 7 سفن خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانئها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 9 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وشملت حركة الصادرات تداول 1599 طن بضائع عامة ومتنوعة و 158 شاحنة و3 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 24953 طن بضائع عامة ومتنوعة 74 شاحنة و1 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة CHANG AN فارغة قادمة من العقبة لشحن فوسفات والسفينة NEW LADER قادمة من استراليا بحمولة 24558 طن الومنيوم وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 97 شاحنة و 2 ملاكي .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 74 شاحنة بحمولة 345 طن بضائع عامة و 50 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 1 ملاكي وتصدير 61 شاحنة بحمولة 1599 طن بضائع عامة.