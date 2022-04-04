"أيمن" يطلب تطليق زوجته: "بتطحن البرشام وتحطه في العسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "أيمن. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب تطليق زوجته "عفاف. س" 30 سنة، مبررًا طلبه "بتحطلي منوم في العسل وتقولي مكسرات".

يقول "الزوج" 36 سنة- سائق تاكسي: تزوجت شريكة حياتي بعد ترشيحها من أحد الأقارب فقد تظاهرت أمامي بأنها تحمل بقلبها مشاعر حب تجاهي حتى جعلتني أتمسك بالزواج منها، وبالفعل تقدمت للارتباط بها وتزوجنا بعد فترة لمدة وصلت 6 أشهر فقط".

أضاف "أيمن": منذ أول يوم زواج وتهتم زوجتي بملء الثلاجة بالمأكولات، دون أي اعتبار لوضعي المالي، وحاولت تغيير ما تفعله، لكن دون جدوى، "بتحطني أمام الأمر الواقع لما نكون في السوبر ماركت".

أوضح الزوج: زوجتي لديها عدة سيئة أخرى وهي الجلوس مع جيرانها على سلم العمارة، وطالبتها كثيرًا بعدم الجلوس معها مجددًا، لكنها قامت بوضع منوم لي بالعسل كي استغرق بالنوم وتذهب إلى جيرانها، وحينما كنت اسألها على طعم العسل تقول إنها وضعت مكسرات بالعسل.

يشير "أيمن": لم أعلم ما تقوم به زوجتي حتى رأيتها وهي تقوم بطحن حبوب منومة ووضعها بالعسل، فقمت بالتعدي عليها حتى تركت المنزل، ولا أعلم مكانها حتى الآن، وحينما ذهبت إلى والدها لعرض الصلح أنكر تواجد ابنته لديه.

يختتم الزوج: لم يكن أمامي سوا اللجوء إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وبالفعل أقمت دعوى تطليق للضرر، حملت رقم 159 لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.