بنسبة 97%.. التنمية المحلية: حل 82 ألف شكوى ضمن مبادرة صوتك مسموع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" في أكتوبر 2018 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، لتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلي من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الاثنين، أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، الأمر الذي انعكس سريعا على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعا، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزا ملحوظا في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مارس 2022، أكد تلقي المبادرة 453 ألفا و353 رسالة منذ انطلاقها منها 85 ألفا و49 شكوى، تم حل 82 ألفا و506 شكاوى منها بنسبة 97% وجار حل 2543 شكوى.

وأوضح شعراوي أن المبادرة تلقت خلال شهر مارس 11 ألفا و295 رسالة، منها 2076 شكوى تم حل 1679 منها بنسبة 81%، وكانت أكثر الشكاوى تتعلق بالقمامة وبلغ عددها 946 شكوى، يليها شكاوى الإشعالات وبلغ عددها 837 شكوى، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 118 شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 71 شكوى، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 10 شكاوى، وتم إحالتها جميعا إلى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تخص مبادرة حياة كريمة 11 شكوى.

وأوضح التقرير أن خدمة الواتس آب تلقت 8556 رسالة تضمنت 1689 شكوى تم حل 1387 شكوى منها بنسبة 82% وجار حل 302 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيسبوك 2483 رسالة منها 360 شكوى تم حل 272 شكوى منها بنسبة 75,6%، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 70 ألف متابع.

وتلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 256 رسالة تضمنت 27 شكوى تم حل 20 شكوى منها بنسبة 74%، فيما تلقى الخط الساخن 410 اتصالات تليفونية تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

ووجه اللواء محمود شعراوي العاملين في المبادرة بالاستمرار في تلقي الشكاوى الخاصة بأى نقص في السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد إضافة إلى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا ومخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن صوتك مسموع ترتكز على محورين رئيسين: الأول هو "إدارة مستجيبة للمواطن" حيث يكون المواطن طرفا فاعلا ومشاركا في منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التي تقوم بها، إضافة إلى حق المواطن في تقديم مقترحاته من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين.

أما المحور الثاني فهو "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن" وذلك بمعالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين عبر آلية دائمة لإدارة المبادرة على كافة المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات.

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (اضغط هنا) والبريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).