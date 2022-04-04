شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد امتحانا تجريبيا إلكترونيا لأبنائنا في الخارج بعدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اختبارا إلكترونيا تجريبيا لطلاب أبنائنا في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول "لبنان - تونس - الأردن - فلسطين - السودان – المغرب"، وكذلك بدولة المملكة العربية السعودية بقنصلية (جدة / المدينة – نجران"، حيث تنطلق الاختبارات بداية من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه تم عقد اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب أبنائنا في الخارج بالصف الثالث الاعدادي بدول (الامارات - البحرين - قطر) ، وذلك يوم الخميس الموافق 31/3/2022 بدءً من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.