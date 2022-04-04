شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تبلغ عن أعطال قطارات السكة الحديد وتقدم شكوى على الخط الساخن 16528 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة السكة الحديد، وسائل يمكن من خلالها تقديم الشكاوى عن أعطال القطارات وتأخيراتها ومستوى الخدمة وتلقى الاستفسارات، نستعرضها خلال التقرير التالى:
1ـ الخط الساخن. (16528)
2ـ رقمي الواتس أب (01555516528 – 01555525444) لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين لأماكن تراكم وتجمع القمامة والمخلفات.
3ـ تطبيق (في خدمتك).
4ـ البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (
5ـ الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء)
6ـ الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل.
7ـ التليفون الأرضي (27980568/02) .
8ـ رقم الواتس أب (01288992130) .
9ـ الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بوزارة النقل)