شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تبلغ عن أعطال قطارات السكة الحديد وتقدم شكوى على الخط الساخن 16528 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة السكة الحديد، وسائل يمكن من خلالها تقديم الشكاوى عن أعطال القطارات وتأخيراتها ومستوى الخدمة وتلقى الاستفسارات، نستعرضها خلال التقرير التالى: 1ـ الخط الساخن. (16528) 2ـ رقمي الواتس أب (01555516528 – 01555525444) لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين لأماكن تراكم وتجمع القمامة والمخلفات. 3ـ تطبيق (في خدمتك). 4ـ البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( 5ـ الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء) 6ـ الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل. 7ـ التليفون الأرضي (27980568/02) . 8ـ رقم الواتس أب (01288992130) . 9ـ الصفحة على الفيس بوك (الشكاوى الحكومية بوزارة النقل)