شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف توزع اليوم 14 طنا من لحوم صكوك الإطعام في 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف اليوم الإثنين، خطة توزيع لحوم صكوك الإطعام فى الأسبوع الأول لشهر رمضان، في إطار دورها المجتمعي ومن خلال مشروع صكوك الإطعام شهر رمضان المبارك، والمقرر لها 100 طن لحوم إطعام فى محافظات: "القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- أسيوط- الفيوم- سوهاج- قنا- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- شمال سيناء" ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (390) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.

ومن المقرر أن توزع وزارة الأوقاف اليوم، من خلال مديرياتها في المحافظات 14 طنا من لحوم صكوك الإطعام في محافظات :"القاهرة، الفيوم، الشرقية، البحيرة"، بواقع 4 أطنان في محافظة القاهرة، و4 أطنان في الفيوم، و3 طن الشرقية، و3 طن في البحيرة.

وحققت مديريات الأوقاف، أكثر من عشرة ملايين جنيه في مشروع صكوك الإطعام خلال شهر شعبان وبلغت مبيعات المديريات من الصكوك (34552) صكًّا بإجمالي (10365600) جنيهًا، وفي مقدمتها مديريات "القاهرة، الغربية، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الفيوم، بنى سويف، البحيرة، المنيا، الدقهلية".

وشددت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.