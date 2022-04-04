​​طن الحديد زاد 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن نشرة أسعار مواد البناء بارتفاعات 92% خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب خلال شهر مارس مقارنة بالأشهر الماضية.

وينشر الخليج 365، المراحل السعرية المختلفة لأسعار مواد البناء، وفقًا للنشرة السعرية، والتي جاءت على النحو التالي:

- متوسط سعر طن حديد التسليح 19,000 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 39.7% تقريبا، وعن الشهر الماضي بلغ 25%، حي ارتفع سعر الطن 4000 جنيه بشكل متوسط.

- متوسط سعر طن الأسمنت البورتلاندي 1,500 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 92.3% تقريبا.

- متوسط سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة 960 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 32.4% تقريبا.

- متوسط سعر الطوب الاسمنتي المصمت (الف طوبة 6*12*25) 1,100 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 4.8% تقريبا.

- متوسط سعر المتر المكعب خشب موسكي (فلندي) 11,500 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 53.3% تقريبا.

- متوسط سعر المتر المربع رخام جلاله لايت (ترابيع) 154 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته -3.8% تقريبا.

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