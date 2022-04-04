جريمة الـ3 دقائق بالحي الشعبي.. لهو انتهى بقتيل "في نص الشارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شاب على يد آخر خلال مشاجرة بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من مسؤول غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة قسم إمبابة.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ تنسيقا مع فرقة مباحث إمبابة والمنيرة الغربية.

تحريات المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، بينت أن مشادة كلامية بسبب اللهو وقعت بين شابين بشارع فاضل متفرع من الطناني، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها المجني عليه للفصل بين طرفيها فتلقى طعنة بسلاح أبيض، قطعت شريانًا رئيسيًا بالذراع.

سقط الشاب الثلاثيني على الأرض ينزف دمًا ليفارق الحياة في غضون 3 دقائق متأثرًا بفقده كمية كبيرة من الدماء وفشل محاولات إنقاذه من الأهالي.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد أحمد سرحان معاون مباحث إمبابة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة مؤكدًا: "ماكنش قصدي.. الضربة جت فيه بالغلط".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابةالعامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.