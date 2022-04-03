شكرا لقرائتكم خبر عن خيط الجريمة..شقيقان يقتلان عمهما ويشرعان في قتل ابنه بسبب الميراث في الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقية على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قاد الأهالى بمنطقة الحوامدية بالجيزة، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لكشف جريمة قتل شخص وإصابة ابنه على يد شقيقين بدائرة القسم، حيث تبين أن المتهمين أولاد شقيق المجنى عليه، على الفور انتقل فريق من النيابة ورجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن المجنى عليه أصيب بعيار بجسده أودى بحياته في الحال واصابة ابنه الذى تم نقل إلى إحدى المستشفيات القريبة من مكان الواقعة.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، من القبض على الشقيقين وعرضهما على النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما، ووجهت لهم تهمة القتل العمد والشروع في القتل، كما طالبت بجمع الكاميرات بمحيط الواقعة وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بها، وإرسال جثة المجنى عليه لمشرحة زينهم لإجراء الكشف الطبي وتوضيح سبب الوفاة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه فى الحوامدية. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن شقيقين تشاجرا مع عمهما بسبب خلافات الميراث، وأطلق أحدهما أعيرة نارية من سلاح خرطوش، مما أسفر عن مقتل عمهما وإصابة ابنه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.