شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران الجزيرة اشتبه محمد عبدالله مكافحة التهرب الجمركى وأمير يسرى تفتيش الركاب فى الراكب ا. م. ا . ع مصرى الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة عمرو هاشم، مأمور الفحص وحسن على أبو الفتوح مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة .

وتم تشكيل لجنة جمركية من وائل عبدالحميد وموزة جمال بحضور محمد عبدالله مكافحة التهرب الجمركى وبلال محمد قسم الأمن الجمركى لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 6 هواتف محمولة ماركة آيفون ١٣ برو ماكس و ١٠ ساعات ذكية ماركة apple Wath pro و ٧سماعات ماركة air pods

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الاقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريرمحضر ضبط للراكب رقم ١٠ لسنه ٢٠٢٢

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرىهابيل رئيس الاداره المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقه الجنوبيه بتشديد الرقابة علىجميع المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركى