شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بحرينى: مصر تمتلك مقومات كبيرة فى تنظيم أكبر المؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذى للمجلس الأعلى للبيئة بالبحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، أن مصر تمتلك مقومات وإمكانيات وخبرة طويلة فى تنظيم أكبر المؤتمرات والمهرجانات، مشيرا إلى دورها الفاعل فى توحيد الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية من أجل الوصول لأفضل التوصيات والأهداف الإيجابية التى تسهم فى الحفاظ على البيئة والتغير المناخي.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال استقباله اليوم الأحد سفير مصر لدى البحرين السفير ياسر محمد شعبان، حيث هنأ مصر لاختيارها رسميا لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 والتى ستعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، مؤكدا حرص البحرين على المشاركة فى القمة المقبلة.



وأشاد بن دينه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التى تربط بين البحرين ومصر وما تشهده من تعاون متميز ومتنامى فى مختلف المجالات لاسيما فى الشأن البيئى والمناخي.



من جانبه، أكد السفير ياسر عمق العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، مشيرا إلى حرص مصر على مشاركة البحرين فى قمة المناخ "COP 27" لما تتمتع به من خبرة لتعزيز التعاون والتنسيق والمساهمة فى نجاحه والخروج بأفضل التوصيات، مشيدًا بجهود البحرين فى سبيل الحد من آثار تغير المناخ على الصعيدين المحلى والدولى، وما تمتلكه البحرين من سمعة طيبة من خلال مشاركتها فى كافة المؤتمرات والمناصب الدولية التى تولتها، وكذلك بالبرامج والأنشطة المتنوعة التى يقدمها المجلس الأعلى فى هذا الشأن.