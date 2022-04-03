تأجيل دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة بالعباسية لقاعة محكمة لـ 29 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد فؤاد علام المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود بمجلس الدولة بالعباسية، لجلسة 29 مايو.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 13934 لسنة 76 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته وآخرين.

كان رئيس مجلس الدولة قد قرر في وقت سابق، سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بمجلس الدولة بالعباسية، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين أقل مساحة لاستراحة المحامين.

وأكدت الدعوى أن قرار رئيس مجلس الدولة صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المحامين المترددين على مجلس الدولة.