تأجيل دعوى إلغاء قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء لـ 29 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت هيئة مفوضي مجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء في مصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، لجلسة 29 مايو كمهلة لنقابة المهن الموسيقية لتقديم أسبابها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14037 لسنة 76 قضائية، هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

وقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدًا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرًا إلى أن هناك أحكامًا كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي، وفرضه ألوانًا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وقال المحامي، في دعواه، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الإبداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، وصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 دستورية، والحكم 66 لسنة 31 دستورية.