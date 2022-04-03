رئيس حزب الوفد لـ"الخليج 365": نعم توجد ديون على أعضاء بالبرلمان مقابل حصولهم على المقاعد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة تفاصيل عدد من الملفات والقضايا الشائكة داخل أروقة الحزب منذ فوزه بالانتخابات الأخيرة والتي تغلب فيها على رئيس الحزب السابق وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبوشقة.

وقال في حوار مع موقع "الخليج 365"، إن هناك العديد من القضايا والأزمات تتواجد بالحزب ويحاول حاليًا فتح هذه الملفات لإيجاد حلول عاجلة لها في مسعى منه لعودة الحزب على سابق عهده وبث روح التفاهم والتوافق داخل الأعضاء.

وأشار رئيس الحزب إلى القضية المثارة والتي تتمثل في قضية الشيكات الخاصة بمقابل الحصول على المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ أثناء ترشيح الحزب للنواب خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، موضحًا أنه تم الاتفاق أن يكون مقابل الترشح والمقعد تبرع من الراغبين في ذلك وكان منهم أعضاء بالحزب ومنهم من تم ترشحهم على اسم الحزب.

ولفت رئيس حزب الوفد إلى أن التبرع هو المصدر المشروع الوحيد للأحزاب سواء الوفد أو غيره، مؤكدا أن التبرع مشروع حسب القانون والدستور وهذا هو طريق الأحزاب للاستمرار في العمل السياسي.

وأوضح أن القانون لا يسمح للأحزاب أن تمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا، مشيرًا إلى أن الاتفاق على التبرع أمر مقبول على أن يراعي التنوع ومعايير موضوعية.