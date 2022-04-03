رئيس الوزراء لـ"لجنة التقييم" بمفوضية الاتحاد الأفريقي: نولي أهمية كبرى لاستضافة مقر "وكالة الدواء الأفريقية AMA"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، برئاسة الدكتور "أجري أمبالي"، وذلك لمناقشة عرض مصر استضافة مقر الوكالة الأفريقية للدواء (AMA).

وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بوفد اللجنة، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر لاستضافة مقر "وكالة الدواء الأفريقية AMA"، والتي تم إقرار الاتفاقية المنشئة لها أثناء فترة ترؤس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاتحاد الأفريقى، وذلك إيماناً من مصر بأهمية هذه الوكالة كإطار تنظيمي للصناعات الدوائية في القارة، والنهوض بالصحة العامة في أفريقيا.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة مقر الوكالة الجديدة، في ضوء تبعيتها للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى ما تتمتع به المقرات الدولية والإقليمية التي تستضيفها مصر من مزايا وتسهيلات.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قامت بتخصيص حي دبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون مقراً للبعثات الدبلوماسية ومحل إقامة العاملين بها، ويمكن أن يستضيف مقر وكالة الدواء الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بالانتقال التدريجي للعاصمة تمهيداً للانتقال الكامل لها.

كما دعا مدبولى وفد الاتحاد الأفريقى إلى القيام بزيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية للاطلاع على الأعمال المنفذة، وزيارة الحي الدبلوماسي هناك.

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي الإمكانات التي تذخر بها مصر في مجال صناعة الدواء، سواء من حيث البنية التحتية والتكنولوجية أو الخبرات الطويلة التي اكتسبتها علي مدار العقود الماضية ، لافتاً إلي أن مصر من أكثر دول المنطقة تطوراً فيما يتعلق بمجال صناعة الدواء، وبها أكبر مدينة للدواء، وأقدم مركز للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) في إفريقيا والشرق الأوسط، كما أنها إحدى الدول القلائل التي تصنع لقاحات فيروس كورونا، منوهاً أيضاً إلي نجاح هيئة الدواء المصرية، في الحصول منذ أيام على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات محلية الصنع والمستوردة، مشيراً إلي إمكانية استفادة وكالة الدواء الجديدة من هذه الخبرات والمرافق إذا ما ااختيرت مصر مقراً لها.

من جانبه، تقدم الدكتور "أجري أمبالي"، رئيس وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتهنئة للسيد رئيس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان، وبالشكر لمصر علي كرم الضيافة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة لزيارة عدة دول أفريقية مرشحة لاستضافة مقر "وكالة الدواء الأفريقية AMA".

وثمن الدكتور "أجري أمبالي" ما تتمتع به مصر من إمكانيات كبيرة في القطاع الطبي، وهو الأمر الذي لمسه بالفعل خلال زيارته الميدانية إلى "مستشفى الشيخ زايد التخصصي"، ومشيداً بالتطور الذي حققته مصر في الارتقاء بالمنظومة الصحية.