طارق شوقي يعتمد زيادة مكافأة المشاركين فى امتحانات التعليم الأساىسى والإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، زيادة المكافأة الخاصة بالفئات المشاركة في امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (امتحانات الشهادة الاعدادية)، من داخل ميزانية المديريات والإدارات التعليمية، لتصبح كالتالي: أعضاء الهيئة الفنية لوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الأساسية والمهنية والفئات الخاصة، ويتم صرف المبالغ المالية المقررة من داخل ميزانية المديرية.

وتقرر زيادة قيمة المكافأة لتكون 50 جنيها عن وضع أسئلة كل مادة، و30 جنيها عن نموذج الإجابة، و60 جنيها نظير ترجمة كل ورقة أسئلة، ونموذج الإجابة 40 جنيها مكافأة أسئلة ونموذج الإجابة للعضو المتخصص في مجال المكفوفين عن كل مادة، والعاملين بمركز توزيع الاسئلة وتجميع اوراق الاجابة ( يتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الاساسي من داخل ميزانية الادارة ) يمنح رئيس المركز مكافآة باليوم عن ايام العمل الفعلية ابتداءا من تاريخ استلام الاسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم ب3 ايام يمنح باقي اعضاء وعمال المركز مكافئة عن أيام عملهم بالمركز ابتداءا من تاريخ استلام الاسئلة وحتى نهاية الامتحان بوافقع اليوم بيومين بالاضافة الى مكافأة يوم عن كل ليلة مبيت بمركز توزيع الاسئلة ولا يصرف مكافآة عن ايام العطلات للاعضاء غير المكلفين بالنوبتجية في هذه الايام .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ذلك فى إطار الحرص تحقيق الرضا الوظيفي لجميع العاملين من خلال تعزيز الشعور الايجابي الذي يشعر به الموظف بشكل عام تجاه عمله ، بسبب تحقيق احتياجاته ورغباته في العمل ، وحرصا على الصالح العام .

وأوضحت أن مكافأة المنتدبين للجان السير ( ويتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الاساسي من داخل ميزانية الادارة ) يمنح كل من رئيس اللجنة والمراقب الاول ومراقب واعضاء كنترول اللجنة مكافآة باليوم عن ايام العمل الفعلية بدءا من تاريخ صدور خطابات التكليف بواقع اليوم بـ 3 أيام يمنح باقي اعضاء وعمل اللجنة مكافآة باليوم عن ايام العمل الفعلية بدءا من تاريخ صدور خطابات التكليف بالنسبة لاعضاء اللحنة بدءا من ايام التحضير بالنسبة للعمال بواقع اليوم بيومينو في حالة وجود أيام فراغ بالجدول بخلاف الممثلات الرسمية يحسب اليوم بيوم لجميع الفئات بشرط التواجد باللجنة طبقا لدفاتر الحضور والانصراف .

وأشارت إلى أن مكافآة تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الاعدادية زيادة قيمة التقدير لتصبح جنيهان عن كل ورقة اجابة وبحد القصى 24 ورقة ، ويجوز العمل فترتين ( صباحية ومسائية) في اليوم الواحد بناءا على موافقة السلطة المختصة ،وفي حالة اجراء اعمال التقدير مركزي بالمديرية يتم الصرف من داخل ميزانية المديرية ،و في حالة اجراء اعمال التقدير على مستوى الادارة يتم الصرف من داخل ميزانية الادارة ، ويستمر العمل بمعدلات تشكيل جميع اللجان الواردة بالقرار الوزاري 265 لسنة 1994 بشأن مكافآة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.