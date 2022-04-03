شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ساعة سحرية.. طريقة جديدة لاغتنام الشهر الكريم في حلقة جديدة من أبواب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغتنام شهر رمضان الكريم هو مقصد المؤمنين والعابدين جميعا، لكن ماذا لو كان شخصا غير متعبد طوال العام، ويريد أن يغتنم شهر رمضان ويكفر عن كل تقصيره على مدار العام، وهل في هذا عيب أن يسعى العبد إلى اغتنام الشهر المعظم والتكفير عن كل سيئاته، وكيف يواجه هوى نفسه ووسوسة الشيطان، في هذه الحلقة من "أبواب الله" يقدم الداعية أحمد الطلحى دليل وروشتة لكل من يريد اغتنام شهر رمضان.

ويوضح الطلحى فى هذه الحلقة، طريقة جديدة لحساب عدد ساعات الشهر الكريم، وتقسميها إلى 3 أقسام، وتنظيم يومك وعبادتك بشكل أيسر وأكثر تشجيعا على الطاعة.

"أبواب الله "حلقات يومية يحاور فيها تامر إسماعيل الداعية الشيخ أحمد الطلحى، حول أهم الموضوعات والقضايا الدينية من منظور السعى والوصول إلى أبواب الله ونيل رضاه ورحمته، وتتميز بالاختلاف فى طرح الأسئلة والإجابات، بما يلائم كل الأجيال والثقافات وبما يتناسب أيضًا مع جمهور السوشيال ميديا.