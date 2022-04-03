"الدم عمل نافورة".. لماذا هشم حداد رأس تاجر مسن في حدائق أكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات مقتل مسن مهشم الرأس داخل مسكنه بمدينة حدائق أكتوبر، وتبين أن حدادا وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل داخل عقار مكون من ٣ طوابق يقطنه طلاب جامعيين بمنطقة ابني بيتك.

المعاينة التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بينت أن الجثة لتاجر يبلغ من العمر ٧٢ سنة، مقيم أرض اللواء، يرتدي ملابسه وبه آثار اعتداء بالرأس.

خطة محكمة أعدها المقدم مجدي موسى مفتش فرقة حدائق أكتوبر، تركزت على مراجعة خط السير واخر مشاهدة المجني عليه وفحص علاقاته التجارية مع سؤال الطلاب المقيمين بالعقار ملكه.

في أقل من ٤٨ ساعة، كللت خطة مفتش فرقة حدائق أكتوبر بالنجاح، وتبين أن آخر مشاهدة للضحية كانت رفقة حداد أحضره لإنهاء بعد أعمال الديكور بسكن الطلاب.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد محمد داوود رئيس مباحث حدائق أكتوبر ومعاونيه الرائدين مصطفى رشوان ومحمد فهمي والنقيب عمرو الببلاوي من ضبطه وتبين أنه حداد يبلغ من العمر ٢٥ سنة مقيم البراجيل بدائرة قسم إمبابة.

أمام رجال المباحث، اعترف المتهم بجريمته بدافع السرقة، وأنه اعتدى عليه بمنضدة "ترابيزة" وقطعة رخام بالرأس فارداه قتيلا واصفا المشهد "الدم كان زي النافورة".

استولى المتهم على ٤٨٠٠ جنيه من الضحية، اشترى بها ملابس وهاتف محمول و٢ سلسة و٢ خاتم فضة ومخدر "البودر".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.