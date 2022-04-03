شكرا لقرائتكم خبر عن نادية عمارة: إذا استقرت حقيقة التوحيد في القلوب نزع من القلب خوف الرهبة وهم الرغبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في أى شيء في الوجود أو أى صفة، وهذا هو معنى التوحيد بصدق، متابعة: يستفاد من وصف الله بالصمدية أنه سبحانه وتعالى وحده يصمد إليه في الحاجات وكل شيء وهو المقصود في جميع الحاجات لأنه القادر على تحقيقها فهو لا يحتاج إلى شيء بل كل الوجود محتاج إليه .

وأضافت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامج قلوب عامرة، المذاع على قناة on، أن أنه هو الله الذى يقصد إليه كل موجود ولا يستغنى عنه أحد ، وهذه هي الفاعلية الحقيقية من الله عز وجل ، فإذا استقرت حقيقة التوحيد في القلوب نزع من القلب خوف الرهبة وهم الرغبة فتتوجه لله في السراء والضراء .

وتابعت الدكتورة نادية عمارة، أنه يجب الإخلاص لله عز وجل في كل الأعمال، موضحة أن حقيقة الإخلاص ألا تطلب لعلمك شاهد أو مطلع سوى الله بحيث يكون قصدك الدائم وابتغاء رضا الله سواء في اقوالك أو افعالك أو أحوالك أو مقصود قلبك.