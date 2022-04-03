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9 مزايا للإقامة في الفنادق الصديقة للبيئة.. تعرف عليهم

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القاهرة - سامية سيد - الدولة تتجه حاليا لجعل بعض الفنادق والمنتجعات لتصبح صديقة للبيئة بنسبة 100% ، باستخدام كافة وسائل الراحة والرفاهية في الوقت نفسه.

 

1- حين يتم  بناء الفندق  يستخدم معايير الجرين بلدينج اى المبانى الخضراء ، المصنوعة من مواد بيئة تجعل المكان خالي من انبعاثات الكربون .

 

2- الحدائق الخاصة بالفنادق تتنوع بها الاشجار فتسر عينك وتعرف انواع مختلفة فهناك فنادق تصل انواع الاشجار المزروعة فيها  ل 100 نوع  شجرة.

 

3- الفنادق الصديقة للبيئة تعتمد بنسبة 100% على  استخدام الطاقة الجديدة بدلا من الكهرباء .

 

4-يمكنك  الاستمتاع بسلسلة جديدة  من الطعام الصحى والمعتمدة على  الطعام  المستدام تتمحور حول المنتجات الزروعة  محليا .

 

5- تتميز  الاقامة فى هذه الفنادق فى الاستمتاع ايضا خصوصيته استثنائية فى الغرفة التى تعتمد على المواد الطبيعية الحقيفة التى تجعلك تعشق الاسترخاء داخل الغرفة.

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6 -تعتمد الفنادق البيئة على عدد من  الأنشطة الصديقة للبيئة، كالصيد وحفلات الشواء والتجديف باستخدام الأيكة الساحلية (أحد أنواع الأشجار) ، والجولات السياحية بالقوارب ذات القاع الزجاجي، اضافة لتجارب الغوص والغطس والتجديف.

 

7-الفنادق البيئة اضافة لاستخدامها  الألواح الشمسية، فانها ايضا تستخدم نظام تنقية مياه البحر ، وبرامج إعادة التدوير للمياه.

 

8-اغلب الفنادق البيئة معروفه بإطلالتها المميزة على البحر او النيل والمناظر الطبيعية .

 

9-الفنادق الصديقة للبيئة يحظر فيها استخدام  المعادن وتلجأ لاستخدام الادوات الورقية  التي تستخدم مرة واحدة، وتخضع المفارش والمناشف فيها للتعقييم الدورى.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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